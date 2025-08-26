Nur wenige Tage vor dem Auftakt der US Open hinterlässt Titelverteidiger Jannik Sinner noch einen bedenklichen Fitnesszustand. Doch in New York fertigt der Italiener seinen ersten Gegner ab.

New York - Im Eiltempo hat der italienische Vorjahressieger Jannik Sinner seine erste Partie bei den US Open nach seinem Aufgabe-Schreck in der Vorbereitung für sich entschieden. Die Nummer eins der Tennis-Welt deklassierte den Tschechen Vit Kopriva und gewann mit 6:1, 6:1, 6:2. Nach nur 98 Minuten stand der Erfolg gegen den im Arthur-Ashe-Stadium überforderten Kopriva fest.

„Es fühlt sich großartig an, zurück sein“, sagte der Champion von 2024. „Ich bin sehr glücklich, wieder gesund zu sein.“

Krank kurz vor dem Grand-Slam-Highlight

In der Vorbereitung auf das New Yorker Grand-Slam-Turnier hatte sich der 24 Jahre alte Sinner einen Virus eingefangen und im Endspiel von Cincinnati vor gut einer Woche entkräftet aufgegeben. Nur rund 20 Minuten hatte der Italiener gegen seinen spanischen Rivalen Carlos Alcaraz durchgehalten.

In New York war nun der Weltranglisten-89. Kopriva zum Auftakt ohnehin noch keine ernsthafte Prüfung. Gegen Ende kämpfte Sinner offenbar etwas mit einer Blase und ließ sich von einem Physiotherapeuten etwas Puder auf die Schlaghand schütten.

Nummer eins steht auf dem Spiel

Beim letzten der vier Grand-Slam-Turniere geht es für Sinner in dieser Saison auch darum, seinen Spitzenplatz in der Weltrangliste zu verteidigen. Der Wimbledonsieger muss dafür bei den US Open weiter kommen als Verfolger Alcaraz.