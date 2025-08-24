Dem SV Blau-Weiß Dölau gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nach 16 Minuten schoss Nazar Tyfko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Klein den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

48. Minute: SV Blau-Weiß Dölau baut Führung auf 2:0 aus

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste dreimal Gelb hinnehmen.

32 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 5 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Klein, (46. Mann), Junghahn, Henze, (46. Mahmo), Nietschmann, Junghardt (68. Valieiev), Tyfko (29. Kaplanidis)

SG Einheit Halle (Flex): – Sharka, Wessely, Müller, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Müller, Yildiz, Würfel, Barrot, Kammerer

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30