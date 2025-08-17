Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (2:2).

In Minute 15 schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schönebecker konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

1:1. Die Schönebecker konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Lukas Helmel versenkte den Ball in Minute 40 noch einmal. Die Berliner nahmen aber nochmal Anlauf. Yannik Elze schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 68. Minute. 3:3. Der Roter Stern Sudenburg e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von . Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Helmel schoss und traf in Spielminute 88 noch einmal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erzielen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Abdiwahaab, Richter, Alkhalaf, Fasou, Elze, Aaraj, Moukadamou, Thapa, Zen Al Abeden

Union 1861 Schönebeck: – Lohre, Wölfer, Boese, Böhm, Schöne, Tromski, Helmel, Staufenbiel, Meinecke, Schulze

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36