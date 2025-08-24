Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Dölau noch einen drauf: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor durch Maximilian Klein erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte dreimal Gelb.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 5, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghahn, (46. Mann), (46. Mahmo), Junghardt (68. Valieiev), Tyfko (29. Kaplanidis), Nietschmann, Klein, Henze

SG Einheit Halle (Flex): – Müller, Sharka, Barrot, Würfel, Kammerer, Müller, Yildiz, Wessely, Efionayi Efe (34. Ahmadi)

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30