Hansi Flick muss sich Sorgen machen: Wieder steht sein Schützling Dani Olmo im Mittelpunkt eines Streits zwischen Barça und der spanischen Liga. Diesmal könnte es aber bitter enden.

Barcelona - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona und Trainer Hansi Flick zittern bei der Hängepartie um die Spielberechtigung einige seiner Akteure wie Dani Olmo vor dem 1. September. Dann wird nach Ende der gerichtlichen Sommerpause in Spanien ein Urteil erwartet.

Wegen der finanziellen Probleme des hoch verschuldeten katalanischen Vereins ist der Ex-Leipziger Olmo derzeit nur dank einer Entscheidung der Obersten Sportbehörde Spaniens (CSD) vom 3. April vorläufig spielberechtigt. Diese erlaubte ihm - gegen den Willen der Profiliga von Präsident Javier Tebas - den Einsatz in den letzten Partien der vergangenen Saison und in den ersten Spielen der laufenden Meisterschaft der Primera División. LaLiga, wie die Profiliga Spaniens heißt, hat jedoch die Entscheidung beim Nationalen Gerichtshof in Madrid angefochten.

Barça und das Problem mit dem Financial Fairplay

Sollte das Gericht LaLiga Recht geben, würde Olmo ähnlich wie Anfang des Jahres mit sofortiger Wirkung die Spiellizenz verlieren. Damit der spanische Meister ihn noch am selben Tag erneut registrieren kann, müsste der Club bis dahin die sogenannte 1:1-Regel des Financial Fairplay der Liga erfüllen. Diese besagt, dass neue Spielerverträge nur dann eingetragen werden dürfen, wenn der Club im selben finanziellen Umfang Gehälter einspart oder aber zusätzliche Einnahmen erzielt.

Barça muss laut Medien auch um weitere Profis zittern

Es könnten sogar noch weitere Spieler betroffen sein. Sollte der Verein die Financial-Fairplay-Regeln nicht einhalten können, wären nach einem Bericht der Fachzeitung „AS“ auch Gerard Martín, Torwart Wojciech Szczesny und Neuzugang Roony Bardghji betroffen.

Barcelona muss daher bis zum Ende des Transferfensters am 1. September versuchen, etwa durch Spielertransfers Gehälter einzusparen und die finanziellen Bedingungen rechtzeitig zu erfüllen. Sollte dies nicht gelingen, wäre Olmo mindestens bis zur Winterpause gesperrt.