Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:2 (3:1) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Quedlinburg/MTU. Am Freitag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Timo Melms für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Buchold der Torschütze (20.).

20. Minute SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und JSG Wernigerode im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die JSGer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Ziesing (77. Schiersch), Fischer, Meyer, Jackisch (62. Hartrampf), Rosplesch, Melms (79. Pathak), Nowak, Mahring, Gabriel

JSG Wernigerode: Berger – Wypior, Buchold, Stechhahn (25. Koch), Hahne, Turk (58. Koch), Schulz (75. Asemerom), Stechhahn (25. Deunert), Freystein, Beck, Dübner

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55