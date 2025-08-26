Die Rot-Weißen halten sich weiter schadlos und nehmen auch die Hürde FSV Luckenwalde. Welches Duo beim Spitzenreiter erneut für eine Überraschung sorgte.

Bocar Baro steuerte beim HFC ein Tor und eine Vorlage zum Sieg gegen Luckenwalde bei,

Halle/MZ. - Der Hallesche FC hat die Rückkehr in den Regionalliga-Alltag souverän gemeistert und bleibt nach dem fünften Sieg im fünften Spiel weiter ohne Punktverlust. Nach den Höhepunkten – dem Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Bundesligist FC Augsburg (0:2) und dem Topspiel bei Rot-Weiß Erfurt (2:1) – setzte sich die Mannschaft von Trainer Robert Schröder am Dienstagabend im heimischen Stadion mit 3:1 (2:0) gegen den FSV Luckenwalde durch. Damit thront der HFC weiterhin an der Tabellenspitze. „Es war eine gute Leistung der Mannschaft. Wir waren gleich gut im Spiel“, sagte Stürmer Bocar Baro, der erneute den Vorzug vor Malek Fakhroo erhielt und das Vertrauen mit einem Tor und einer Vorlage zurückzahlen sollte.