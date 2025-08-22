Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:2 (3:1) zu besiegen. 55 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Am Freitag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:1).

Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Buchold der Torschütze (20.).

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Mischa Hahne, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Melms (79. Pathak), Mahring, Fischer, Nowak, Meyer, Ziesing (77. Schiersch), Rosplesch, Beti, Gabriel, Jackisch (62. Hartrampf)

JSG Wernigerode: Berger – Wypior, Buchold, Dübner, Schulz (75. Asemerom), Stechhahn (25. Deunert), Freystein, Hahne, Stechhahn (25. Koch), Beck, Turk (58. Koch)

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55