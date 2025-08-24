Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 30 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Klein den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 48 2:0 in Führung

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste dreimal Gelb hinnehmen.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 5, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – (46. Mann), (46. Mahmo), Klein, Nietschmann, Junghardt (68. Valieiev), Junghahn, Tyfko (29. Kaplanidis), Henze

SG Einheit Halle (Flex): – Sharka, Müller, Müller, Wessely, Barrot, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Yildiz, Würfel, Kammerer

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30