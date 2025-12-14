Der FC Bayern meistert die Aufgabe in Oldenburg. Damit zieht das Team von Trainer Gordon Herbert auch wieder am Tabellenführer vorbei.

Oldenburg - Die Basketballer des FC Bayern München haben angeführt von Weltmeister Andreas Obst die Tabellenführung zurückerobert. Das Team gewann sein Gastspiel bei den EWE Baskets Oldenburg mit 87:79 (41:37) und holte damit den achten Bundesliga-Sieg im neunten Spiel. Die Münchner führen in der Tabelle vor dem Aufsteiger Vet-Concept Gladiators Trier, der am Samstag mit 102:98 nach Verlängerung gegen die Telekom Baskets Bonn gewann.

Bayern im Dauereinsatz

Obst war mit 15 Zählern bester Bayern-Werfer - und das, obwohl er all seine sechs Würfe von hinter der Dreipunktlinie vergab. Neben dem Flügelspieler punkteten auch Justinian Jessup (13), Europameister Oscar da Silva (13), David McCormack (12) und Isiaha Mike (11) zweistellig.

Für die Münchner ist im Dezember weiter ein dichtes Programm angesagt. Alleine bis Heiligabend hat das Team von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert noch vier Partien. Danach geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag in Frankfurt weiter, bevor auch am 28. Dezember sowie an Silvester Pflichtspiele in der Bundesliga anstehen.