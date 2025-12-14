Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die VfB Germania Halberstadt A1 vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Finn Luca Stemmler für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Halberstädter legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Youen Schrader der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

34. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 führt mit zwei Toren

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Schrader, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Stemmler (73. Bönicke), Stender (56. Michl), Schrader, Naujoks, Knoche (79. Richter), Leopold (56. Schneider), Kosock, Schürmann, Lancine (79. Leube)

Turbine Halle: Worch – Brandt, Zaeske (46. Sultanaliev), Ries, Waschkowitz, Hohl (83. Dichtl), Só (75. Förster), Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Saile, Canabate Kasparek, Merschky

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40