Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 76 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Patrick Olbricht das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen führt in Minute 49 mit 2:0

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Leon Christian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu bescheren (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick (90. Hennig), Scholz (79. Schulz), Hildebrandt, Schneider (90. Reiber), Lange (73. J. Stöhr), Wagenhaus (69. Sonnenberg), F. Stöhr, Schäffner, Olbricht, Kern

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Lange (88. Gohl), Becker (59. Hilmer), Krishteyn, Giemsa, Fahland (88. Heute), Schmidt, Lange (59. Raeck), Staat, Krüger

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76