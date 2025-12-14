Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Ben Grenzebach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (49.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tobias Nitsche (55.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 1906 Sangerhausen gegen SG Union Sandersdorf – 55. Minute

In der 74. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Moritz Franzke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erreichen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Grenzebach, Schütz, Bühling, Schremmer, Halle, Lange (90. Nicolai), Ruppe (87. Hering), Bärwolf, Ehrich

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke, Osterland, Nitsche, Herzel (82. Franzke), Groh, Uhte, Wieczorek (51. Seide), Stagat, Mittmeier, Koto'o Djouokou

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15