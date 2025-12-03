Die Oklahoma City Thunder verspielen bei den Golden State Warriors fast einen hohen Vorsprung. Dennoch steht der Titelverteidiger vor einer historischen Saison.

San Francisco - NBA-Champion Oklahoma City Thunder eilt auch ohne den angeschlagenen Isaiah Hartenstein weiter von Sieg zu Sieg. Das 124:112 (63:44) bei den Golden State Warriors bedeutete für den amtierenden Meister den 21. Erfolg im 22. Saisonspiel. Einen besseren Saisonstart in der nordamerikanischen Basketball-Liga gelang lediglich den Warriors in der Saison 2015/16 mit 24 Erfolgen hintereinander.

Dem Team um Superstar Shai Gilgeous-Alexander wird in dieser Spielzeit zugetraut, die Rekord-Saison von Golden State vor zehn Jahren mit einer Bilanz von 73:9 zu knacken.

Thunder verspielen großen Vorsprung

Gegen Golden State ohne Superstar Stephen Curry sah es zwei Viertel lang nach einem weiteren souveränen Erfolg aus. Die deutliche 19-Punkte-Führung zur Halbzeit verspielten die Thunder allerdings. Die Warriors verkürzten den Rückstand im dritten Viertel auf drei Zähler (88:91) und lagen im Verlauf des Schlussdurchgangs teilweise vorn.

In der entscheidenden Phase übernahm einmal mehr Gilgeous-Alexander die Kontrolle und führte seine Mannschaft zum 13. Sieg in Serie. Der Kanadier war mit 38 Punkten bester Schütze der Partie. Hartenstein fehlte wegen einer Wadenverletzung und wird in rund einer Woche wieder zurückerwartet.