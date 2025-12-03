Die TSG Wörmlitz-Böllberg errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wörmlitz geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Mertendorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). Ben Louis Schulze (TSG Wörmlitz-Böllberg) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Allasan Diouf Moussa Diop den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

51. Minute: TSG Wörmlitz-Böllberg mit 2:0 Vorsprung

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tim Schumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Mertendorf erlangte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj, Redzhebov, S. F. Schulze (57. Funke), Ouedraogo, Abo Zamr, B. L. Schulze, Ölmez, Moussa Diop, Haase (62. Löbel)

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Schmidt (46. Boltze), Seyfarth, Schade, Mehlig, Kuballa (46. Weibezahl), Roßner, Jurke, Schumann, Kusch

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25