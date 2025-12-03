Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV errangen Stefan Meißner und sein Team 1. FC Zeitz gegen den Sportring Mücheln (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (5:1) wider.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 7:2 (5:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Lennie Kämpfe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Kämpfe (10.).

Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Niklas Richter traf in der 21. Spielminute. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Zeitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Kämpfe verschafften ihrem Team drei weitere Tore (28., 30., 40.). Dann schafften es die Müchelner, die Dominanz der Zeitzer nochmal herauszufordern. Richter versenkte den Ball in der 55. Spielminute ein weiteres Mal. Gefährlich wurde die Situation für die Zeitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 6:2 aus. Ali Abdullahi Hassan versenkte den Ball in Spielminute 58. Spielstand 6:2 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Philip Mike Rieger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:2 auszubauen (86.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – Sportring Mücheln (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger, Schröter, Kämpfe, Eckardt, Rolke, Reiche, Schubert, Rothe

Sportring Mücheln (Flex): Herrmann – Claus, Richter, Hellfayer, Heine, Kitze, Marggraf, Reinboth, Büttner

Tore: 1:0 Lennie Kämpfe (2.), 2:0 Lennie Kämpfe (10.), 2:1 Niklas Richter (21.), 3:1 Lennie Kämpfe (28.), 4:1 Julius Christopher Rolke (30.), 5:1 Lennie Kämpfe (40.), 5:2 Niklas Richter (55.), 6:2 Ali Abdullahi Hassan (58.), 7:2 Philip Mike Rieger (86.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Zuschauer: 29