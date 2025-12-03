Kantersieg für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 9:0 (4:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Spieler Nummer 6 für Naumburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Naumburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze (18.).

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 8:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 17 den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 festigte (87.). Damit war der Sieg der Naumburger gesichert. Die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – TSV Eintracht Lützen

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Tober, Nadolny, Meyer, Neidhold, Pretzsch, Putzer, Nadolny, Weiß, Hristov

Tore: 1:0 (10.), 2:0 (18.), 3:0 (25.), 4:0 (31.), 5:0 (57.), 6:0 (62.), 7:0 (73.), 8:0 (78.), 9:0 (87.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 28