Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einfahren. Vor 37 Zuschauern gewann das Team 10:0 (6:0).

Gleich nach Spielstart schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (5.) erzielt wurde.

5. Minute: SG Döllnitz mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Schräpler im gegnerischen Tor. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Trisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schkopauer aber nicht mehr aufholen. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Voigt (29. Ofiara), Harmatha, Eckert, Querfeld, Lizon, Bültermann, Trisch

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ghriwati (45. Darwish), Ramo, Alhammoud, Deckner, Alabud, Ehsas, Abdullah, Azab

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37