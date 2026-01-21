Mehrere ehemalige Angestellte hatten gegen den HFC Klage vor dem Arbeitsgericht erhoben. Jetzt ist auch der letzte offene Fall beendet.

Nach Ristic und Sobotzik: HFC einigt sich auch mit diesem Ex-Angestellten

Der Hallesche FC konnte auch einen letzten Rechtsstreit beilegen.

Halle/MZ/FAB - Der Hallesche FC hat auch den letzten Rechtsstreit mit seinen ehemaligen Angestellten vor dem Arbeitsgericht Halle beilegen können. Wie im Fall von Ex-Trainer Sreto Ristic und Ex-Sportchef Thomas Sobotzik war dafür aber eine Zahlung notwendig.