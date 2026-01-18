weather heiter
  4. Regionalliga Nordost: Hallescher FC einigt sich mit Thomas Sobotzik

Regionalliga Nordost HFC einigt sich nach Rechtsstreit mit Ex-Sportchef Sobotzik - das hat aber seinen Preis

Der HFC einigt sich mit Ex-Sportchef Thomas Sobotzik auf einen Vergleich. Zuvor bekam auch Ex-Trainer Sreto Ristic Geld. Welcher ehemalige Angestellte jetzt noch klagt.

Von Fabian Wölfling 18.01.2026, 18:00
Thomas Sobotzik war von April 2023 bis zu seinem Rauswurf im April 2024 Sportchef des HFC. (Foto: IMAGO/Köhn)

Halle/MZ - Unter dem Aktenzeichen „7 Ca 739/24“ finden sich in den Archiven des Arbeitsgerichts Halle Details zu einem Vergleich – geschlossen am 16. Juli 2025 zwischen Thomas Sobotzik und dem Halleschen FC.