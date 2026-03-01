Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV Großgräfendorf vor 30 Zuschauern gegen den TSV Eintracht Lützen mit einem überlegenen 6:0 (4:0) durch.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. 6:0 (4:0) in Großgräfendorf: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Maik Heinel, der SV Großgräfendorf, am Sonntag im Tor der Gäste aus Lützen untergebracht.

Jonas Henze traf für den SV Großgräfendorf in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

SV Großgräfendorf führt in Minute 24 mit 2:0

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

21 Minuten nach der Pause konnte Darren Marggraf (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 6:0 gingen die Lauchstädter als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Lauchstädter haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Ernst, Geier (74. Lautenschläger), Uhlmann, Henze (63. Marggraf), Meyer (83. Hofmann), Werner, Wolf (63. Zänker), Weniger

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Nadolny, Neidhold (23. Tober), Nadolny, Pretzsch, Hristov, Putzer, Burau

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30