Der FC Einheit Rudolstadt hatte am Mittwoch kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB Auerbach 1 mit 0:3 (0:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Sven Köhler am Ende der ersten Halbzeit, als Cedric Graf mit einem Strafstoß für Auerbach traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Auerbacher in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tim Kaiser den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 3:0 gingen die Auerbacher als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Auerbach 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Schlegel, Rühling (80. Riemer), Smyla (80. Kponton), Zerrenner (65. Ensenbach), Frackowiak, Starke, Heß (80. Fadavi), Krahnert, Schneider

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (88. Cermus), Birkner, Graf (88. Schneider), Kaiser (88. Voigt), Brejcha, Schmidt, Roscher, Frohberg, Guzlajevs, Hache

Tore: 0:1 Cedric Graf (37.), 0:2 Tim Kaiser (71.), 0:3 Felix Hache (88.); Schiedsrichter: Max Goroncy (Stendal); Assistenten: Cederic Camehl, Paul Lemme; Zuschauer: 75