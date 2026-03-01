Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 6:0 (4:0) fegte das Team des SV Großgräfendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. 6:0 (4:0) in Großgräfendorf: Ganze sechs Bälle hat das Team von Maik Heinel, der SV Großgräfendorf, am Sonntag im Tor der Gegner aus Lützen untergebracht.

Nach 15 Minuten schoss Jonas Henze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Nur wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Kevin Nadolny den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (24.).

24. Minute: SV Großgräfendorf baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Die Lauchstädter wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Darren Marggraf wurde für Jonas Henze eingesetzt und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Darren Marggraf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu festigen (66.). Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Lauchstädter sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Meyer (83. Hofmann), Weniger, Ernst, Wolf (63. Zänker), Henze (63. Marggraf), Uhlmann, Geier (74. Lautenschläger), Werner

TSV Eintracht Lützen: Bui – Pretzsch, Burau, Putzer, Hristov, Nadolny, Neidhold (23. Tober), Nadolny, Weiß

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30