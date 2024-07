Paris - Hochsprung-Weltmeisterin Jaroslawa Mahutschich hat den fast 37 Jahre alten Weltrekord verbessert. Die 22-Jährige aus der Ukraine überquerte beim Diamond-League-Meeting in Paris 2,10 Meter. Damit löschte sie die Marke der Bulgarin Stefka Kostadinowa aus, die am 30. August 1987 bei ihrem WM-Titel im Olympiastadion von Rom 2,09 Meter überquert hatte. Kenias Laufstar Faith Kipyegon verbesserte danach über 1500 Meter ihren eigenen Weltrekord auf 3:49,04 Minuten.

Dreieinhalb Wochen vor dem Start der olympischen Leichtathletik-Wettbewerbe ist Mahutschich die Top-Favoritin auf Gold. Die frisch gekürte Europameisterin setzte sich in Paris klar vor der Australierin Nicole Olyslagers durch, die als Zweitplatzierte immerhin 2,01 Meter meisterte. Die bisherige Bestleistung von Mahutschich, die trotz des Krieges in ihrer Heimat konstant Top-Leistungen liefert, stand bei 2,06 Metern.

„Als ich in den Wettkampf gegangen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich 2,07 Meter oder vielleicht sogar 2,10 Meter springen könnte“, sagte Mahutschich. „Endlich habe ich die Ukraine in die Geschichtsbücher der Welt-Leichtathletik gebracht.“

Kipyegon stürmte zum Abschluss des Meetings in Paris zu einem weiteren Weltrekord in ihrer großen Karriere. Die 30 Jahre alte Olympiasiegerin und Weltmeisterin blieb dank einer fulminanten Schlussrunde noch sieben Hundertstelsekunden unter ihrer alten Bestmarke vom 2. Juni 2023 in Florenz.