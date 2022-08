Nach 20 Jahren Leistungssport: Nadine Müller beendet ihre Karriere

Halls (Saale)/MZ - Es war ihr Traum gewesen, sich bei der Heim-EM in München vom Leistungssport zu verabschieden. Doch der erfüllte sich nicht. Halles Diskus-Ass Nadine Müller war nach langen Verletzungspausen und einigen gesundheitlichen Problemen in der nationalen Qualifikation gescheitert.

Nun kündigte die 36-Jährige an, beim Istaf am 4. September in Berlin ihren Ausstand geben zu wollen. Der Abschied fällt der SV-Athletin augenscheinlich nicht leicht nach mehr als 20 Jahren Leistungssport „mit vielen tollen Momenten und zahlreichen Medaillen“, wie sie auf Instagram schreibt.

Sieben Mal war der Schützling von Trainer Rene Sack bei Weltmeisterschaften dabei, erkämpfte da 2011 Silber und vier Jahre später Bronze. Sechsmal wurde die Olympia-Vierte (2012) und -Sechste (2016) deutsche Meisterin. Die zweifache EM-Zweite war zwei Jahrzehnte das Gesicht des Stützpunktes Halle.