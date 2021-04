Neustart nach 18 Monaten für deutsche Turner

Basel

Elisabeth Seitz freut sich auf ihren ersten internationalen Wettkampf seit den Heim-Weltmeisterschaften 2019 in Stuttgart. Mit der Qualifikation im Mehrkampf eröffnen die Frauen die Turn-EM in Basel. „Ich fühle mich ganz gut, ich fühle mich bereit und fit“, sagte die Stuttgarterin.

Das Championat ist für die vier Sportlerinnen und sechs Athleten des Deutschen Turner-Bundes (DTB) die Rückkehr auf die internationale Bühne nach 18 Monaten. Coronabedingt hatte der DTB auf eine Teilnahme an der EM im Dezember 2020 in Mersin in der Türkei verzichtet und Weltcups waren abgesagt worden. „Ich gehe davon aus, dass ich aufs Podium gehe und das Gefühl 1:1 wieder da ist“, meinte Elisabeth Seitz.

Bei der Heim-WM hatte die 27-Jährige im Mehrkampf Platz neun belegt. „Natürlich möchte ich wieder im Mehrkampf strahlen“, kündigte sie für Basel an. Wegen der Corona-Pandemie gelten in der St. Jakobshalle und im Umfeld strenge Schutzmaßnahmen, zu denen unter anderem das Tragen der Maske für alle Teilnehmer außer an den Geräten gehört. „Ich versuche, in der Übung an das zu denken, woran ich denken soll, und das ist nicht die Maske“, sagte die Olympia-Vierte am Stufenbarren.

In Basel treten bis zum Sonntag insgesamt 268 Turnerinnen und Turner aus 38 Ländern an. Neben Medaillen geht es auch noch um je zwei Olympia-Quotenplätze bei Männern und Frauen. Für den DTB starten im Frauen-Team neben Elisabeth Seitz Kim Bui (Stuttgart), Emma Malewski (Chemnitz) und Sara Voss (Köln). Die Männer-Auswahl besteht aus Lukas Dauser, Felix Remuta (beide Unterhaching), Andreas Toba, Glenn Trebing (beide Hannover), Nick Klessing (Halle/Saale) und Karim Rida (Berlin).