Halle/MZ - Brett Perlini denkt seit einigen Tagen ein bisschen anders über sein Leben nach. „Es ist beängstigend zu sehen, was in unserem schönen Spiel passieren kann“, sagt der Eishockey-Profi, über dessen sportlicher Liebe gerade ein dunkler Schatten liegt. Am vergangenen Samstag starb der US-Amerikaner Adam Johnson vom englischen Klub Nottingham Panthers nach einem Horror-Unfall, als er von einer messerscharfen Schlittschuhkufe am Hals getroffen worden und verblutet war. „Ich war schockiert, als ich das gehört habe“, berichtet Perlini, seit Sommer bei den Saale Bulls und vor einigen Jahren selbst in Nottingham unter Vertrag.