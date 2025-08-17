Einen 4:3 (3:2)-Heimerfolg gegen den Nienburg fuhr die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:2).

Max Ziesing (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Marek Rosplesch (13.) erzielt wurde.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode mit 2:0 vorne – Minute 13

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Es blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Wayne Odhiambo Beti den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Fischer (83. Beyer), Elsner, Meyer (46. Zweckinger), Rosplesch (66. Brauns), Jackisch (73. Hartrampf), Gabriel, Melms, Beti, Nowak, Ziesing (85. Schiersch)

Nienburg: Schumann – Rückriem, Rosenberger, Schneider, Schielke (60. Kinzelt), Ziebell, Lorenz, Brett, Lindner (38. Haisch), Kahlo (53. Kasties), Stöhr

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68