Die JSG Wernigerode unter Leitung von Coach Daniel Stechhahn feierte ein deutliches Ergebnis über die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt mit einem 8:4 (4:2) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Wernigerode/MTU. Die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 8:4 (4:2).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Erik-Nikolas Franke für Hadmersleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Clayton Stechhahn den Ball ins Netz (18.).

1:1 Ausgleich im Spiel JSG Wernigerode gegen NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 18. Minute

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. JSG erspielte sich die Führung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in der 20. Minute noch einmal. Die Oscherslebener nahmen aber nochmal Anlauf. Franke traf in Spielminute 21 zum zweiten Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann gelang es den Oscherslebenern, der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt etwas entgegenzusetzen. Danial Mohamadi schoss und traf in der 62. Spielminute. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Freystein versenkte den Ball in Spielminute 65 zum dritten Mal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Benjamin Welz (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSGer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Freystein, Beck, C. Stechhahn (23. Hahne), L. P. Koch, Wypior (23. T. N. Koch), Deunert (62. Michaelis), C. Stechhahn (40. Asemerom), Dübner (23. Turk), Buchold, Schulz

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Franke, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Kegel, Ilse, Herbst, Borchers, Welz, Neumann, Fischer (46. Mohamed), Mohamadi (66. Rengou)

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50