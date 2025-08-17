Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ die JSG Preussen Magdeburg an diesem Wochenende den Sportplatz Bodestraße Pl.1. Der SV Arminia Magdeburg II fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 wurden die Fans der JSG Preussen Magdeburg am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Jonah Schulze ins Netz. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Pascal Krühne-Ploetz mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Saman Ahmed der Torschütze (34.).

JSG Preussen Magdeburg liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Hardy Andrä im gegnerischen Tor. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Preussen Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Michalek den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:6 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Stodolka (23. Haloum), Filluhn, Steer, Kittler, Tuchen, Klatt, Göricke (30. Ritter), Nolte, Wolf, Kopke

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Berisha, Krühne-Ploetz, Truong (61. Mohammed), Lang, Thürnagel, Ahmed (54. Michalek), Kreuter (74. Ellebrecht), Chwoika, Schütz, Diener (61. Abou Rawash)

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40