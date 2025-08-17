Einen 4:3 (3:2)-Heimsieg gegen den Nienburg heimste die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode am 3. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sichert sich engen Triumph gegen Nienburg mit 4:3

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der Nienburg haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (3:2).

Max Ziesing traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Marek Rosplesch der Torschütze (13.).

Minute 13: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode mit 2:0 Vorsprung

Tor Nummer drei schoss Tommy Antonio Schielke für Nienburg (19.). Die Partie blieb spannend. Julian Stöhr (Nienburg) und Louis Heinrich Jackisch (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) trafen in Minute 24 und 39. Joey Ziebell traf für Nienburg (66). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Wayne Odhiambo Beti den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode sicherte (71.). Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – Nienburg

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Prochotta – Jackisch (73. Hartrampf), Beti, Nowak, Meyer (46. Zweckinger), Elsner, Melms, Gabriel, Fischer (83. Beyer), Rosplesch (66. Brauns), Ziesing (85. Schiersch)

Nienburg: Schumann – Kahlo (53. Kasties), Lorenz, Stöhr, Ziebell, Rückriem, Brett, Rosenberger, Lindner (38. Haisch), Schneider, Schielke (60. Kinzelt)

Tore: 1:0 Max Ziesing (11.), 2:0 Marek Rosplesch (13.), 2:1 Tommy Antonio Schielke (19.), 2:2 Julian Stöhr (24.), 3:2 Louis Heinrich Jackisch (39.), 3:3 Joey Ziebell (66.), 4:3 Wayne Odhiambo Beti (71.); Schiedsrichter: Rainer Schäl (Stapelburg); Zuschauer: 68