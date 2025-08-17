Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (4:2) wider.

Gleich nach dem Anstoß schoss Erik-Nikolas Franke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Clayton Stechhahn den Ball ins Netz (18.).

Spielstand 1:1. Das JSGer Team legte sich ins Zeug und errang die Führung. Clayton Stechhahn schoss und traf in der 20. Spielminute noch einmal. Die Oscherslebener blieben ihnen auf den Fersen. Junias Gustav Borchers schoss und traf in Spielminute 21. Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Dann gelang es den Oscherslebenern, der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt etwas entgegenzusetzen. Danial Mohamadi schoss und traf in Minute 62. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Freystein traf in Minute 65 noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Schulz, C. Stechhahn (40. Asemerom), Wypior (23. T. N. Koch), Beck, Buchold, Deunert (62. Michaelis), Freystein, L. P. Koch, Dübner (23. Turk), C. Stechhahn (23. Hahne)

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Ilse, Herbst, Mohamadi (66. Rengou), Neumann, Gaßmann (62. Abraham Maketh), Kegel, Welz, Fischer (46. Mohamed), Franke, Borchers

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Junias Gustav Borchers (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50