Saale Bulls verlieren hoch und müssen bangen

Halle/MZ - Die Saale Bulls haben am Freitagabend das erste Spiel der Viertelfinal-Playoffs um den Aufstieg in die zweite Eishockey-Liga 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) gegen die Eisbären Regenburg verloren und müssen um das Halbfinale bangen.

Zunächst gerieten die Gastgeber 0:1 (7.) in Rückstand, diesen glich Tatu Vihavainen (8.) schnell aus. Im zweiten Durchgang zog Regensburg gegen die phasenweise überforderten Hausherren sogar mit drei Toren in kurzer Zeit davon (32./35./35.). Im Schlussdrittel kassierten die Bulls das 1:5 (46.). Am Sonntag (17 Uhr) geht es in der Best-of-five-Serie in Regensburg weiter. Da brauchen die Bulls eine klare Steigerung.