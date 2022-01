Halles Tatu Vihavainen scheitert hier an Hernes Goalie Björn Linda.

Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls können in der Eishockey-Oberliga doch noch verlieren: 1:2 unterlag der Spitzenreiter am Sonntag im Heimspiel gegen Herne.

Für die Saale Bulls traf dabei Top-Scorer Joonas Niemelä. Es war die erste Niederlage nach zuletzt sechs Siegen in Serie. Schon am Dienstagabend (20 Uhr) geht es für Halle weiter mit dem Auswärtsspiel bei den Black Dragons in Erfurt.