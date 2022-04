Saale Bulls erobern Heimrecht zurück

Regensburg/MZ - Mit einer effizienten Vorstellung vor dem gegnerischen Tor haben die Saale Bulls die Viertelfinalserie gegen die Eisbären Regensburg am Sonntag ausgeglichen und den Heimvorteil damit zurückerobert.

Bei den Oberpfälzern trafen Jannik Striepeke im ersten, Denis Gulda im zweiten und Patrick Schmid sowie Joonas Niemelä im dritten Drittel zu einem 4:2-Erfolg. Nach dem 1:5 im Heimspiel am Freitag steht es damit 1:1 in der Serie. Am Dienstag (19 Uhr) geht es im Sparkassen Eisdom weiter.