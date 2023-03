Zweiter Sieg! Saale Bulls lassen Indians auch in Memmingen keine Chance

Tatu Vihavainen leitete den Kantersieg der Saale Bulls in Memmingen mit einem frühen Doppelpack ein.

Memmingen/MZ - Die Saale Bulls sind nur noch einen Sieg vom Einzug in das Viertelfinale der Playoffs in der Eishockey-Oberliga entfernt. Am Sonntag entschieden die Hallenser Spiel zwei bei den Memmingen Indians überraschend deutlich mit 10:2 für sich.

Tatu Vihavainen leitete den Sieg mit einem Doppelpack ein, danach glänzte Jordan Kaplan, der auf vier Tore kam. Thomas Merl (2), Patrick Schmid und Sergej Stas trafen ebenfalls.

Lesen Sie hier: So laufen die Playoffs für die Saale Bulls

Am Dienstag können die Bulls in Halle die Serie bereits für sich entscheiden.