Niederlage und Absage für die Saale Bulls

Pech für die Saale Bulls! Corona bremst den frischgebackenen Meister aus: Ohne den erkrankten Trainer Ryan Foster und zahlreiche ebenfalls positiv gesteste Leistungsträger hat der Eishockey Oberligist zunächst am Freitagabend bei den Crocodiles Hamburg 4:5 (2:1, 0:1, 2:3) verloren. Tatu Vihavainen (4.) schoss die Gäste in Front. Nach dem Ausgleich markierte Erik Gollenbeck das 2:1 (18.). Im zweiten Drittel kam Hamburg zum 2:2. Das 3:2 (46.), das die Bulls in Unterzahl kassierten, konterte Jannik Striepicke (3:3/51.). Patrick Schmid machte das 4:3 (53.). Doch dann fielen das 4:4 und der Hamburger Siegtreffer in der 56. Minute. Es war die erste Niederlage nach zehn Siegen in Folge.

Am Samstag folgte dann sogar die Absage des für Sonntagabend angesetzten Heimspiels gegen Diez-Limburg. Grund: Inzwischen sind sieben Spieler in Isolation. Ob das Spiel bei den Moskitos Essen am Dienstag ausgetragen werden kann, ist noch offen.