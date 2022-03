Joonas Niemelä schießt Saale Bulls zum Sieg in Peiting

Auf seinen Superstar Joonas Niemelä können sich die Saale Bulls auch in den Playoffs verlassen.

Peiting/MZ - Die Saale Bulls haben auch ihr zweites Playoff-Spiel in der Eishockey-Oberliga gewonnen.

Am Sonntagabend setzte sich der Meister der Nordstaffel beim Süd-Klub EC Peiting mit 4:3 durch und braucht nun nur noch einen Sieg, um in die nächste Runde einzuziehen.

In Peiting war Joonas Niemelä der Matchwinner für Halle. Der Finne traf in der 52. Minute zum Sieg, zuvor hatte er bereits den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 beigesteuert. Außerdem trafen noch Roman Pfennings und Sören Sturm für die Saale Bulls, die am Dienstag wieder Heimrecht gegen Peiting haben.

Dann könnte in Halle schon die Entscheidung in der Best-of-Five-Serie fallen. Anbully ist um 19 Uhr.