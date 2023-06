Halle (Saale)/MZ - In aller Regelmäßigkeit wiederholt sich in diesen Wochen ein unterhaltsames Schauspiel bei den Saale Bulls. Begonnen hat alles vor einem Monat mit der ersten Sendung des vereinseigenen Video-Blogs, genannt Vlog.

Zu sehen war die quirlige Moderatorin Stephanie Riedel, die Gast und Sportchef Kai Schmitz zu den neuesten Kaderaktivitäten befragte. Schmitz – verschränkte Arme, dunkle Kappe – klebte auf seinem Sitz und sprach mit so sanfter Stimme von den Vertragsverlängerungen mit Trainer Marius Riedel sowie den Spielern Sergej Stas und Timo Herden, dass seine muskulöse Erscheinung beinahe grotesk wirkte. Sprach mit so einer ruhigen Überzeugung vom Ziel Aufstieg, dass dieser beinahe wie ausgemacht wirkt.

Saale Bulls halten am Ziel Aufstieg fest

Nach der Debütsendung folgten innerhalb von drei Wochen drei weitere, die dem immer gleichen Dreh folgten: Dauergast Schmitz stellt neue Spieler vor, begründet die Vertragsverlängerungen von alten. Nicht zu vergessen: Das Ziel Aufstieg wird bekräftigt. Deshalb nun ein gewagter Spoiler für die kommende Sendung: Moderatorin Riedel wird Schmitz befragen, warum die Bulls die Verträge mit den beiden Stürmern Thore Weyrauch und Roman Pfennings verlängert haben.

Diese Bekanntgabe veröffentlichten die Bulls am Freitag. „Ich freue mich, weiter in Halle zu bleiben. Die Richtung stimmt, das Ziel ist klar“, sagte der 22-jährige Weyrauch, der in der vergangenen Saison in 66 von 69 möglichen Spielen für die Bulls auf dem Eis stand: „In der letzten Saison haben wir viel Pech in den Playoffs gehabt und ich bin mir sicher, dass diese Saison erfolgreicher wird.“

Schnelles Kaderbasteln bei den Saale Bulls

Weyrauch wird in sein zweites, Pfennings in sein drittes Jahr bei den Bulls gehen. Viel Stoff also für eine weitere Ausgabe des Bulls-Vlogs. Viel Stoff, den Sportchef Schmitz eigenhändig aufgetrieben hat. Das knappe Scheitern im Playoff-Halbfinale gegen Weiden haben die Bulls nämlich rekordverdächtig schnell verdaut, die freigewordene Energie wurde für den Schritt nach vorne genutzt.

Und wie: Schmitz steht im Verdacht, den Kader schneller zusammenzubauen als Tischler Ikea-Regale. Zehn Spieler umfasst der Kader für die kommende Saison, mit den weiteren Neuzugängen soll es Übereinkünfte geben.

So viel ist klar: Es werden Spieler vom Format Aufstieg sein. Genaueres wird aber sicherlich in den kommenden Sendungen zu hören sein.

Der Kader der Saale Bulls 2023/24

Unter Vertrag: Timo Herden (Tor), Leon Fern, Dennis Schütt, Erik Hoffmann, Moritz Schug (alle Abwehr), Tatu Vihavainen, Sergej Stas, Thomas Merl, Patrick Schmid, Brett Perlini, Roman Pfennings, Thore Weyrauch (alle Sturm)

Abgänge: Lukas Valasek (Weißwasser), Dennis Gulda (Herford), Niklas Hildebrand (Herford), Marius Demmler (Hamm), Pavel Avdeev, Mathieu Tousignant, Jordan Kaplan, Maurice Becker (Duisburg), Finn Walkowiak (Duisburg), Jeroen Plauschin (Selb), Sebastian Albrecht (Rostock), Justin Köpf.

Zugänge: Leon Fern (Selb), Brett Perlini (Herning/DEN), Moritz Schug (Weiden)