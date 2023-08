Eisbären-Legende Sven Felski ist am Samstag in Halle zu Gast.

Halle/MZ - Mario Schoppa, der Zahlen-Guru der Saale Bulls, ist natürlich auch auf dieses Highlight-Spiel bestens vorbereitet. Eine Auswahl mit der Erfahrung von fast 7.000 Einsätze in der DEL, knapp 900 Partien in der NHL, rund 650 A-Länderspiele für Deutschland, so hat er zusammengerechnet, wird da am Samstag in Halle auf dem Eis stehen.

Bei der Saisoneröffnung der Saale Bulls misst sich eine Allstar-Auswahl des Eishockey-Oberligisten mit den prominent besetzen „Oldtimers Germany“.

Sven „Felle“ Felski, Ikone der Eisbären Berlin, Christoph Ullmann, Rekordspieler der Adler Mannheim, oder Kai Hospelt, 2012 DEL-Spieler des Jahres für die Grizzlies Wolfsburg, werden unter anderem für die Legendentruppe auflaufen. Bei den Gegnern aus Halle löst das Respekt aus. „Wir haben keine Chance“, sagt Kai Schmitz, früherer Kapitän und jetziger Sportchef der Saale Bulls. „Wenn die Ernst machen würden, hätten sogar einige Oberliga-Mannschaft Probleme.“

Schmitz freut sich trotzdem auf das ungleiche Duell. Das Ergebnis ist bei diesem Show-Match ohnehin egal, es geht um das Erlebnis. Für die Fans, aber auch für den „Hooligan“ von einst. Mit einigen der prominenten Haudegen hat Schmitz zu Beginn seiner Spielerkarriere in Köln zusammengespielt. „Ullmann, Hospelt, das sind langjährige Kumpel von mir. Wir freuen uns auf das Wiedersehen“, erzählt er.

Schmitz selbst wird ein Jahr nach seinem Abschiedsspiel noch einmal die Schlittschuhe schnüren. Auch wenn die Schmerzen, ausgelöst von einer chronische Knochenhautentzündung an beiden Knöcheln, immer noch da sind. „Drei, vier Wechsel bekomme ich aber hin“, sagt Schmitz. Für die Saale Bulls laufen zudem unter anderem der ehemalige Torjäger Martin Miklik oder der einstige Kapitän Jörg Wartenberg auf. „Das wird ein cooles Event“, ist Schmitz daher überzeugt.

Der Anbully für das Legendenspiel erfolgt um 17 Uhr im Eisdom. Nach dem Spiel wird es die Möglichkeit für Fotos mit und Autogramme von den Legenden geben. Bereits um 12 Uhr beginnt die Saison-Eröffnung mit Eislaufen für Kinder, um 14.30 Uhr wird die aktuelle Mannschaft der Saale Bulls offiziell vorgestellt. Die Profis spielen am Samstag selbst nicht, erst am Sonntag (16 Uhr) ist Ligakonkurrent Hannover Indians für einen Test in Halle zu Gast.