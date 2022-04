Aufstiegstraum geplatzt! Meister Saale Bulls fliegt früh aus den Playoffs

Die Saale Bulls sind in den Playoffs an den Eisbären Regensburg gescheitert.

Regensburg/Halle (Saale)/MZ - Die bislang so erfolgreiche Saison der Saale Bulls ist vorzeitig beendet. Der Meister der Eishockey-Oberliga Nord verlor am Freitagabend mit 2:9 bei den Eisbären Regensburg und ist damit in der zweiten Playoff-Runde gescheitert.

Regensburg gewann das dritte Spiel und damit auch die „best-of-five“-Serie gegen den Favoriten aus Halle.

Die Saale Bulls kassierten in Regensburg zu viel Strafzeiten - gleich sieben der neun Gegentore fielen in Unterzahl, drei davon sogar in doppelter Unterzahl. Lediglich Joonas Niemelä (zum 1:3) und Tatu Vihavainen (zum 2:8) trafen für Halle.

Für die ambitionierten Bulls ist das frühe Aus eine große Enttäuschung. Der Klub hatte als Meister der Nordstaffel nach einer starken Saison selbstbewusst den Aufstieg in die DEL2 als Ziel ausgegeben. Daraus wird in diesem Jahr aber nichts mehr, die Playoffs gehen nun ohne Halle weiter.