5:3 in Erfurt: Saale Bulls verteidigen die Tabellenführung

Topscorer Joonas Niemelä traf zum 1:0 für die Saale Bulls beim Auswärtssieg in Erfurt. (Archivbild)

Erfurt/Halle (Saale) - Die Saale Bulls haben ihren nächsten Sieg in der Eishockey-Oberliga eingefahren. Am Freitagabend siegte die Mannschaft von Trainer Ryan Foster mit 5:3 bei den Tecart Black Dragons Erfurt.

Joonas Niemelä, Patrick Schmid, Niklas Hildebrand, Jannik Striepeke und Philipp Halbauer erzielten die Tore für den Spitzenreiter. Kurios: Sieben der acht Tore fielen erst im Schlussdrittel, zuvor hatte Halle mit 1:0 geführt.

Nach dem siebten Sieg in Folge führen die Saale Bulls die Tabelle der Eishockey-Oberliga Nord weiter an. Am Sonntag (19 Uhr) kommen die Hannover Scorpions zum Spitzenspiel nach Halle.