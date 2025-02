Michael Devoe führte den Syntainics MBC als MVP zum Pokalsieg. Was den US-Amerikaner so stark macht.

Weißenfels/MZ - Den blauen Fischerhut mit dem Emblem des Syntainics MBC setzte Michael Devoe nur kurz auf seinen Kopf. „Der lässt sich schlecht tragen bei meiner Frisur“, sagte der Lockenkopf mit einem Lächeln im Gesicht. In der einen Hand trug der 25-Jährige also die Kopfbedeckung, in der anderen seine ganz persönliche Trophäe. Der US-Amerikaner durfte sich am Sonntagabend auf dem Parkett der Stadthalle Weißenfels nämlich nicht nur über den sensationellen Pokalsieg freuen, sondern auch noch die Auszeichnung als wertvollster Spieler des Finalturniers entgegennehmen.