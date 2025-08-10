Kantersieg für den FSV Budissa Bautzen: Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den FC Grimma feiern. Vor 303 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Bautzen/MTU. Siebenmal hat der FSV Budissa Bautzen am Sonntag gegen die Gäste aus Grimma eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Bautzener.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte David Rohlik den Ball ins Netz (15.).

FSV Budissa Bautzen liegt in Minute 15 2:0 vorn

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Bautzener noch einen Erfolg. Felix Hennig versenkte den Ball in der 39. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FC Grimma kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Oscar Haustein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 zu erweitern (89.). Die Bautzener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Zech, Käppler, Hentsch (75. Baudisch), Gerhardi, Hennig (72. Cellarius), Kloß (61. A. Rohlik), M. Noack (61. Orosz), D. Rohlik (72. Haustein), Müller

FC Grimma: Cap – Janz (46. Seidl), Tröger (46. Kind), Vogel, Katzenberger, Nitschke, Rieger (73. Wächtler), Ziffert, Bartsch, Spreitzer (46. Kaba), Werner (81. Pistol)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303