Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: An diesem Wochenende hat die NSG Wa-Mi-Dessau 97 im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 unterlag das Team von Ronny Rintelmann mit 0:4 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Theo Geißler (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Geißler den Ball ins Netz (67.).

NSG Wa-Mi-Dessau 97 sieht sich 0:2 im Rückstand – 67. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 72: Pratau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Geißler ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2024, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Felix Carius den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (79.). Damit war der Erfolg der Wittenberger entschieden. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Wolter – Andersch (46. Grabow), Zuchowski, Bahn (46. Meßing), Noth, Rettig (46. Wille), Thiele (46. Pfeiffer), Simon, Poniedzialek

SV Blau-Rot Pratau U19: – Jäckel, Richter (46. Geißler), Al Falougi (46. Bullert), Carius, Bilke, Küpper, Al Fadel Al Mahamid (46. Viola), Kruse (82. Trenkhorst)

Tore: 0:1 Theo Geißler (65.), 0:2 Theo Geißler (67.), 0:3 Theo Geißler (72.), 0:4 Felix Carius (79.); Schiedsrichter: Matthias Begung (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 34