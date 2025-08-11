Für die NSG Wa-Mi-Dessau 97 endete der 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Lutherkicker mit 1:2 (1:2).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag haben sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 und die JSG Lutherkicker ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Mohamad Alhamwi das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Damien Simon den Ball ins Netz (13.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2024, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

1:1 für NSG Wa-Mi-Dessau 97 und JSG Lutherkicker – 13. Minute

Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel das letzte Tor in dieser Partie, als Paul Zager den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus JSG sicherte (23.). Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Wa-Mi-Dessau 97 – JSG Lutherkicker

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Kirsch – Bahn, Noth, Wille (46. Andersch), Thiele (57. Pfeiffer), Zuchowski (61. Tanz), (46. Poniedzialek), Benedix, Simon, Meßing (67. Wünsche)

JSG Lutherkicker: Ritter – Geißler, Kautzsch, Zager, Gholami, Dorn, Jentzsch, Alhamwi (73. Müller), Wagner, Schmidt, Kießling

Tore: 0:1 Mohamad Alhamwi (2.), 1:1 Damien Simon (13.), 1:2 Paul Zager (23.); Schiedsrichter: Marko Thormann (Oranienbaum-Wörlitz); Zuschauer: 23