Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 20 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:1 (3:1) gegen die Gäste aus Dessau durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Luca Seelig für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste einmal Gelb hinnehmen (7.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Marc Zuchowski der Torschütze (20.).

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Seelig konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Seelig den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (42.). Damit war der Erfolg der Bitterfeld-Wolfener entschieden. In Spielminute 64 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Die Bitterfeld-Wolfener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – NSG Wa-Mi-Dessau 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Rohde, Kozlowski, Konicki, Kietz (48. Giss), Seelig, Schröter (38. Marku), Stückroth, Heinicke, Seidel, Brand

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Kirsch – Rettig, Thiele, Benedix (46. Poniedzialek), Pfeiffer (72. Matthey), Zuchowski, Simon (46. Tanz), Wolter, Bahn

Tore: 1:0 Luca Seelig (6.), 1:1 Marc Zuchowski (20.), 2:1 Luca Seelig (38.), 3:1 Luca Seelig (42.); Schiedsrichter: Matthias Begung (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20