Der FC Einheit Rudolstadt erzielte am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 302 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Rudolstadt/MTU. Die 302 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen die Gäste aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Hendrik Faik, als Manfred Starke für Rudolstadt traf und in Spielminute 75 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

FC Einheit Rudolstadt baut Vorsprung auf 2:0 aus – 93. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Sven Rupprecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+3). In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Rühling, Schlegel, Frackowiak, Heß (68. Floßmann), Riemer (90. Schneider), Rupprecht (90. Siegel), Krahnert (68. Ensenbach), Stelzer, Starke (79. Bakavoli Mohammadi)

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Witte (78. Konieczny), Stark, Schleicher, Salge, Schulze, Knoblich (78. Buschke), Kaschlaw (78. Pfeiffer), Kohl

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302