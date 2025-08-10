Für den VFC Plauen endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB Empor Glauchau mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Niederlage steckt VFC Plauen gegen VfB Empor Glauchau ein: 0:1

Plauen/MTU. Im Vogtlandstadion Hauptstadion haben 1.034 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem VFC Plauen und dem VfB Empor Glauchau verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die Plauener sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – Martynets, Profis (62. Wagner), Sponer, Habermann Passionoto (77. Schmeißer), Tanriver, Haake, Hussain (55. Eichie), Limmer (77. Kämpfer), Winter (77. Schubert), De Moura Beal

VfB Empor Glauchau: Wiener – Börner, Ullmann, Riesen, Bochmann, Mack (62. Mende), Knoll (83. Bernhardt), Sieber, Anger, Hertel (77. Albustin), Werrmann (83. Gaida)

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034