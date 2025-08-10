Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Erik Exner (SG Union Sandersdorf) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die gaster gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 41 wurde das Gegentor durch Leon Gümpel erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Union Sandersdorf gegen 1. SC 1911 Heiligenstadt – 41. Minute

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Viktor Stashenko, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erreichen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Seifert (70. Stashenko), Hamella, Schnabel, Jauck, Nakano, Brunner (85. Silla), Farkas (46. Wonneberger), Sauer (46. Walter), Exner

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Berger, Gorges, Wolanski, Köhler (73. Fiedler), Abdoul Aziz (81. Lerch), Möhlhenrich, Vogt (81. Pietsch), Göbel, Gümpel (65. Wilhelm), Jeschke

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146